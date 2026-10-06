Errani/Paolini tornano alla vittoria! Esordio vincente a Pechino contro Detiuc/Wu

Inizia nel migliore dei modi la difesa del doppio titolo nel WTA 1000 di Pechino da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini, vincitrici del torneo cinese nel 2024 e nel 2025: la coppia azzurra, accreditata del numero 8 del seeding, regola la ceca Anastasia Dețiuc e la taiwanese Wu Fang-Hsien, sconfitte con lo score di 6-2 6-4 in un’ora ed otto minuti di gioco. Per la coppia italiana domani agli ottavi ci saranno la britannica Katie Boulter e l’ucraina Yulia Starodubtseva.

Nel primo set la coppia azzurra ottiene subito il break al deciding point del secondo gioco e poi allunga sul 3-0 non pesante. Detiuc e Wu restano in scia alle italiane, che però non concedono mai occasione di rientro alle loro avversarie, che vincono appena 5 punti in risposta in 4 turni. Errani e Paolini, invece, nell’ottavo game strappano ancora il servizio alle rivali a quindici ed al primo set point incamerano la frazione sul 6-2 in mezz’ora di gioco.

Nella seconda partita le azzurre si salvano al punto decisivo nel terzo gioco, ma nel quarto piazzano il break a trenta che le manda sul 3-1. La coppia italiana conferma lo strappo a zero portandosi sul 4-1 non pesante, e poi manca tre occasioni consecutive per il 5-1, ma a seguire tiene la battuta a quindici e si porta sul 5-2. Da quel momento arrivano 8 punti di fila per Detiuc e Wu, che recuperano il break di ritardo ed accorciano fino al 4-5. Errani e Paolini non si perdono d’animo, nel decimo game si procurano due match point ed alla prima occasione portano a casa il successo sul 6-4 in 38 minuti.

Le statistiche sorridono alle azzurre, che vincono 55 punti contro i 43 delle avversarie, sfruttando 4 delle 8 palle break avute a disposizione e cancellandone una delle due concesse alle rivali. Errani e Paolini fanno meglio di Detiuc e Wu in termini di resa sia con la prima, 73%-59%, sia con la seconda, 50%-47%, servita tra l’altro appena sei volte in tutto il match dalla coppia italiana.