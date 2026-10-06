Tennis
WTA Pechino 2026, Muchova vince una maratona con Osaka. Andreeva ed Alexandrova sul velluto
Si aprono gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Pechino: in Cina scende in campo la parte bassa del main draw. Definiti i primi due quarti di finale, che si giocheranno giovedì e vedranno andare in scena due derby.
Scontro tra russe nel terzo quarto del tabellone: la numero 19 del seeding, Ekaterina Alexandrova, liquida la testa di serie numero 5, la ceca Linda Noskova, sconfitta nettamente con un doppio 6-2 in un’ora ed otto minuti di gioco.
Nei quarti la sfida sarà con la connazionale Mirra Andreeva, numero 4 del tabellone, che spazza via l’ucraina Daria Snigur con il medesimo punteggio, ma in maniera ancor più rapida, dato che le due tenniste restano in campo solo un’ora e quattro minuti.
Nell’ultimo spicchio del tabellone, invece, il derby sarà tra ceche: la numero 7 del seeding, Karolina Muchova, vince una dura battaglia con la numero 12, la nipponica Naomi Osaka, sconfitta per 7-5 1-6 7-6 (7) dopo due ore e 54 minuti di gioco, chiudendo la contesa al nono match point.
Ad attenderla nei quarti di finale giovedì prossimo ci sarà la numero 26, la connazionale Nikola Bartunkova, che piega in tre set l’austriaca Sinja Kraus, battuta con il punteggio di 6-0 4-6 6-3 dopo un’ora e 48 minuti di gioco.
WTA 1000 PECHINO 2026 – RISULTATI 6 OTTOBRE
Ottavi di finale (Parte bassa del tabellone)
Ekaterina Alexandrova (Russia, 19) b. Linda Noskova (Cechia, 5) 6-2 6-2
Mirra Andreeva (Russia, 4) b. Daria Snigur (Ucraina) 6-2 6-2
Karolina Muchova (Cechia, 7) b. Naomi Osaka (Giappone, 12) 7-5 1-6 7-6 (7)
Nikola Bartunkova (Cechia, 26) b. Sinja Kraus (Austria) 6-0 4-6 6-3