WTA Pechino 2026, Mirra Andreeva e Nikola Bartunkova vincono i rispettivi derby e sono in semifinale

Si aprono i quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Pechino: in Cina scende in campo la parte bassa del main draw. Definita la prima semifinale, che si giocherà sabato, scaturita dai due derby andati in scena quest’oggi: a scontrarsi saranno la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 4, e la ceca Nikola Bartunkova, numero 26 del tabellone.

Il primo match di giornata è quello dell’ultimo quarto di tabellone: il derby ceco premia la testa di serie numero 26, Nikola Bartunkova, che liquida la numero 7 del seeding, Karolina Muchova, sconfitta con lo score di 6-3 6-0 in un’ora ed otto minuti di gioco. Nel primo set si capisce subito l’andazzo dell’incontro, con Bartunkova che vola sul 5-0. Sussulto d’orgoglio di Muchova, che nel settimo game recupera uno dei due break di ritardo e poi nell’ottavo annulla quattro set point per poi accorciare fino al 3-5. Bartunkova, però, nel nono gioco si porta sul 40-0 e poi alla sesta occasione complessiva incamera la frazione sul 6-3 in 40 minuti. Nella seconda partita Bartunkova perde solo due punti al servizio, mentre Muchova si trova per due volte sotto 0-40 e nel terzo caso sul 15-40: il risultato è un 6-0 senza appello, maturato in appena 28 minuti di gioco.

Nell’altro incontro di giornata il derby russo sorride alla numero 4 del tabellone, Mirra Andreeva, che piega la resistenza della numero 19 del seeding, Ekaterina Alexandrova, sconfitta con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) dopo un’ora e 55 minuti di battaglia sportiva. Nel primo set c’è il break a 15 in apertura di Andreeva, che poi scappa sul 2-0. Dall’1-3, però, Alexandrova infila quattro game consecutivi e vola sul 5-3, andando a servire per il set, ma Andreeva firma il contobreak e poi trova l’aggancio sul 5-5. Si va al tiebreak, dove i primi 4 punti vengono vinti tutti in risposto, poi dal 2-2 a spezzare l’equilibrio è l’ottavo punto, nel quale Andreeva trova il minibreak che vale il 5-3 e che difenderà fino al 7-4 finale dopo 53 minuti. Nella seconda frazione canovaccio simile: break di Andreeva nel quarto game, poi confermato per il 4-1 non pesante. Dal 2-5 arrivano di nuovo 4 game consecutivi di Alexandrova, che va a servire per il set sul 6-5, ma ancora una volta subisce il controbreak. Si va di nuovo al tiebreak: l’equilibrio dura fino al 3-3, poi dopo il cambio di campo Andreeva vince i successivi quattro punti e chiude i conti sul 7-3 dopo un’ora e due minuti di gioco.

WTA 1000 PECHINO 2026 – RISULTATI 8 OTTOBRE

Quarti di finale (Parte bassa del tabellone)

Mirra Andreeva (Russia, 4) b. Ekaterina Alexandrova (Russia, 19) 7-6 (4) 7-6 (3)

Nikola Bartunkova (Cechia, 26) b. Karolina Muchova (Cechia, 7) 6-3 6-0