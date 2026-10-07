WTA Pechino 2026, Mertens elimina Gauff. Bene Swiatek, Zheng e Svitolina

Si sono delineati anche i quarti di finale nella parte alta del tabellone del WTA di Pechino. Prosegue l’avventura nel torneo di casa per Qinwen Zheng, che ha superato la sorprendente armena Alina Charaeva, giustiziera di Elena Rybakina, in tre set con il punteggio di 6-1 2-6 6-4 dopo una battaglia di due ore e quattordici minuti di gioco.

La tennista cinese affronterà ora nei quarti di finale l’ucraina Elina Svitolina. Pochissimi problemi per la testa di serie numero sei, che ha superato abbastanza agevolmente l’americana Ann Li in due set per 6-2 6-3.

La sorpresa di giornata arriva dal match tra Elise Mertens e Coco Gauff. La vittoria è andata alla belga, che ha messo fine al cammino della numero tre del seeding (sono fuori tutte le prime tre del ranking mondiale), battendo con un duplice 6-3 in appena un’ora e venti minuti di gioco.

Nei quarti di finale Mertens se la dovrà vedere con Iga Swiatek. La polacca, ottava testa di serie, ha dominato contro la statunitense Iva Jovic in due set con il punteggio di 6-1 6-3 in poco di un’ora e mezza di gioco.

RISULTATI WTA PECHINO 2026

Swiatek (Pol) b. Jovic (Usa) 6-1 6-3

Mertens (Bel) b. Gauff (Usa) 6-3 6-3

Zheng (Chn) b. Charaeva (Arm) 6-1 2-6 6-4

Svitolina (Ukr) b. Li (Usa) 6-2 6-3