WTA Pechino 2026, la seconda semifinale sarà Zheng-Mertens

Si completano i quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Pechino: in Cina scende in campo la parte alta del main draw. Definita la seconda semifinale, che si giocherà domani, scaturita dagli unici due match andati in scena quest’oggi: a scontrarsi saranno la cinese Zheng Qinwen e la belga Elise Mertens.

La wild card cinese Zheng Qinwen elimina la numero 6 del seeding, l’ucraina Elina Svitolina, sconfitta con il punteggio di 6-3 7-6 (6) in un’ora e 48 minuti di gioco. Nel primo set la cinese ottiene subito il break a quindici in apertura, poi nel quinto game non sfrutta la palla per il 4-1. Il doppio break arriva nel settimo game, con la padrona di casa che poi va a servire per il set, ma l’ucraina accorcia sul 3-5. Svitolina, però, nel nono game cede ancora il servizio e la cinese chiude sul 6-3. Nella seconda frazione, invece, si assiste ad uno scambio di break tra settimo ed ottavo gioco, poi si va al tiebreak: Svitolina parte sul 2-0, ma Zheng infila 4 punti e si porta sul 4-2, mentre a seguire è l’ucraina ad operare l’aggancio sul 5-5. Si gira sul 6-6, poi lo spunto vincente è della cinese, che chiude i conti sull’8-6.

La testa di serie numero 13, la belga Elise Mertens, piega la numero 8 del seeding, la polacca Iga Swiątek, battuta con lo score di 7-6 (0) 6-3 in un’ora e 51 minuti di gioco. Nel primo set la polacca annulla una palla break in apertura ed un’altra nel terzo game, ma l’equilibrio non si spezza e si va al tiebreak, dove però la belga domina e vince per 7-0. Nella seconda partita Swiatek cancella un break point nel secondo gioco, poi però nel quarto lo strappo in favore di Mertens arriva ai vantaggi. La belga allunga sul 3-1 e non si volta più indietro, chiudendo i conti sul 6-3.

WTA 1000 PECHINO 2026 – RISULTATI 9 OTTOBRE

Quarti di finale (Parte alta del tabellone)

Zheng Qinwen (Cina, WC) b. Elina Svitolina (Ucraina, 6) 6-3 7-6 (6)

Elise Mertens (Belgio, 13) b. Iga Swiątek (Polonia, 8) 7-6 (0) 6-3