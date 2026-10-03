WTA Pechino 2026, Gauff e Swiatek avanzano ai sedicesimi. Rybakina, clamorosa eliminazione

Il torneo WTA di Pechino torna in campo per il match del secondo turno della parte alta del tabellone. Avanzano ai sedicesimi di finale l’americana Coco Gauff, terza favorita del tabellone, dopo aver perso un set e la polacca Iga Swiatek. Clamorosamente eliminata, invece, Elena Rybakina: la kazaka, numero 2 del seeding, viene rimontata dall’armena Alina Charaeva per 3-6 6-4 6-3.

In apertura di programma Coco Gauff, testa di serie numero tre, doma la colombiana Camila Osorio 7-6(4) 4-6 6-2 in due ore e diciannove minuti. Vince e convince Iga Swiatek. La polacca, testa di serie numero otto, liquida la cinese Xinyu Gao 6-2 6-3 in un’ora e ventotto minuti. La statunitense spreca un break di vantaggio nel primo set prima di vincerlo al tie-break e nel terzo dilaga chiudendo i conti al terzo match point. Nel derby americano Ann Li, ventunesima testa di serie, liquida la connazionale Ashlyn Krueger 6-4 6-2 in un’ora e sedici minuti. La croata Donna Vekic, numero trenta del tabellone, supera la cinese Lin Zhu 6-1 4-6 6-2 in un’ora e cinquantacinque minuti.

La belga Elise Mertens, testa di serie numero tredici, regola la statunitense Katie Volynets 6-0 4-6 7-5 al termine di una battaglia che si protrae per due ore e cinquantacinque minuti. La greca Maria Sakkari, numero venticinque del tabellone, travolge l’australiana Storm Hunter con un perentorio 6-2 6-2 in un’ora e quattordici minuti. La lettone Jelena Ostapenko, ventiquattresima favorita del tabellone, regola la spagnola Paula Badosa 7-6(5) 7-5 in un’ora e quarantotto minuti.

Parte male, ma cresce alla distanza e vince in maniera netta. L’ucraina Elina Svitolina, numero sei del tabellone, rimonta la ceca Katerina Siniakova 1-6 6-4 6-2 in due ore e due minuti. L’uzbeka Kamilla Rakhimova sorprende la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero ventitré, 6-2 4-6 6-3.

La svizzera Belinda Bencic, numero nove del tabellone, regola la russa Anastasia Zakharova 6-1 7-6(3) in un’ora e quarantatré minuti. La cinese Qinwen Zheng sfrutta il ritiro di Anna Kalinskaya, testa di serie numero quindici, sul punteggio di 6-7(4) 6-4 3-0 a proprio favore. L’americana Iva Jovic, numero dieci del tabellone, rimonta la britannica Harriet Dart 2-6 6-3 6-3 in due ore e quarantasei minuti. La wild card cinese Xinran Sun supera la spagnola Cristina Bucsa, numero trentacinque del ranking, 6-4 7-5 in un’ora e trentadue minuti. La ceca Maria Bouzkova, numero diciotto del tabellone, regola l’australiana Kimberly Birrell 6-4 6-4 in un’ora e trentacinque minuti. La britannica Sonay Kartal sorprende la cinese Xinyu Wang 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti.