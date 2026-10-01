WTA Pechino 2026, debutto vincente per Qinwen Zheng. Avanzano anche Badosa e Siniakova

La seconda giornata del torneo di Pechino prevede un fitto programma di incontri per completare il primo turno. Debutto vincente e pass per gli ottavi per l’idolo di casa Qinwen Zheng. Passano il turno anche la spagnola Paula Badosa e la ceca Katerina Siniakova.

Nel derby americano Ashlyn Krueger piega la connazionale Sofia Kenin 6-3 6-3 in un’ora e sedici minuti. L’armena Alina Charaeva rimonta l’ucraina Yulia Starodubtseva 5-7 7-5 6-2 dopo una maratona di tre ore e quattordici minuti e guadagna così la sfida del secondo turno contro Elena Rybakina.

La spagnola Paula Badosa rimonta l’australiana Daria Kasatkina 4-6 7-6(7) 6-4 in due ore e quarantuno minuti. La wild card cinese Qinwen Zheng doma la connazionale Han Shi 7-6(6) 4-6 6-2 in due ore e quarantasette minuti. La ceca Katerina Siniakova piega la polacca Magda Linette 6-4 6-3 in un’ora e trenta. La britannica Sonay Kartal liquida la qualificata spagnola Andrea Lazaro Garcia 6-2 6-3 in un’ora e quattordici minuti. Nel secondo confronto di giornata tra giocatrici a stelle e strisce Katie Volynets supera la qualificata Robin Montgomery 7-5 7-5 in due ore e ventisei minuti.

L’australiana Kimberly Birrell, reduce dal titolo vinto a Seoul, travolge la giapponese Aoi Ito 6-1 6-1 in un’ora e un minuto. L’australiana Storm Hunter travolge la wild card cinese Yu Jun Lin 6-2 6-1 in un’ora e sette minuti. La russa Anastasia Zakharova annichilisce la wild card cinese Yushan Shao 6-0 6-2 in appena cinquantanove minuti.

L’uzbeka Kamilla Rakhimova regola la qualificata spagnola Marina Ribera Bassols 6-4 7-6(2) in un’ora e cinquantatré minuti. La britannica Harriet Dart, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, elimina la wild card cinese Yihan Qu 6-2 6-7(5) 7-5 al termine di una sfida che si protrae per due ore e cinquantanove minuti. La wild card cinese Lin Zhu sorprende l’americana Alycia Parks 6-4 6-2 in un’ora e sedici minuti.

La colombiana Camila Osorio piega la tailandese Lanlana Tararudee 6-3 6-3 in un’ora e ventisei minuti. La cinese Xinran Sun, tennista che ha usufruito di una wild card, sfrutta il ritiro di Eva Lys sul 6-1 3-0 a proprio favore. In chiusura di giornata la wild card cinese Xinyu Gao liquida la magiara Panna Udvardy 6-2 6-3.