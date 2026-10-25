WTA Osaka 2026, Siniakova travolge Krueger e torna al successo in singolare dopo tre anni

Nella finale del torneo WTA 250 di Osaka la ceca Katerina Siniakova, numero 86 del ranking, travolge l’americana Ashlyn Krueger, numero 55 WTA, 6-1 6-0 in un’ora e otto minuti. La ceca vince così il sesto titolo in singolare della sua carriera e torna al successo tre anni dopo lo Jiangxi Open 2023.

La ceca opera il break in apertura con il passante di diritto incrociato e consolida il vantaggio grazie al rovescio a uscire dal centro del campo per il 2-0. La statunitense si sblocca con il diritto avanzamento del 2-1. La pioggia interrompe il match, ma la numero 86 del ranking, al rientro, non si distrae e fissa il 3-1 con il rovescio incrociato e, dopo aver recuperato da 40-30, strappa il servizio all’avversaria per il 4-1. Siniakova timbra il 5-1 con il servizio vincente e chiude 6-1 sull’errore di diritto dell’americana.

La ceca, dopo aver annullato la palla dello 0-1, sfrutta l’errore di rovescio della rivale per difendere il servizio inaugurale, allunga con il break del 2-0 e consolida ulteriormente il vantaggio con il 3-0 firmato sull’ennesimo errore dell’avversaria. Siniakova forza il rovescio in rete dell’avversaria per il 4-0, non si volta più indietro e timbra il definitivo 6-0 sul doppio fallo di Krueger.

Siniakova chiude la sua prestazione con un ace, commette un doppio fallo e serve il 62% di prime. La giocatrice ceca conquista il 75% di punti sulla prima di servizio e il 60% quando deve affidarsi alla seconda. Siniakova mette a segno 16 vincenti, contro i dieci della statunitense, e limita a 19 i gratuiti, contro i trentatré della rivale.