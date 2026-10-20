WTA Osaka 2026, rimonta vincente per Ann Li. Fuori Peyton Stearns

Il torneo WTA di Osaka torna in campo per completare il programma del primo turno. Esordio vincente e passaggio del turno in rimonta per la prima favorita del tabellone. La statunitense Ann Li, dopo aver perso il primo parziale, esce alla distanza e stacca il pass per gli ottavi di finale. Il terzo e decisivo parziale è invece fatale per la connazionale Peyton Stearns, numero due del tabellone, che deve ritirarsi nel finale di partita.

La statunitense Ann Li, testa di serie numero uno, rimonta la qualificata australiana Emerson Jones 5-7 6-0 6-3 in un’ora e cinquantanove minuti. La ceca Katerina Siniakova sfrutta il ritiro di Peyton Stearns sul 6-4 0-6 4-0 a proprio favore La polacca Magda Linette piega la qualificata americana Claire Liu 6-4 6-3 in un’ora e cinquantasette minuti.

La ceca Tereza Valentova doma la cinese Shuai Zhang 6-2 1-6 6-4 in un’ora e cinquantatré minuti. Nella prosecuzione del match interrotto ieri la britannica Katie Boulter, testa di serie numero otto, liquida la wild card giapponese Himeno Sakatsume 6-3 6-1 in un’ora e trentasei minuti.

La qualificata americana Mary Stoiana sorprende l’ucraina Oleksandra Oliynykova, testa di serie numero sette, 6-2 6-3 in un’ora e ventuno minuti. La croata Antonia Ruzic rimonta la spagnola Paula Badosa 3-6 6-4 6-3 in due ore e ventiquattro minuti.

Nell’incrocio tra giocatrici giapponesi Moyuka Uchijima doma la connazionale Ena Shibahara 6-4 6-7(7) 6-3 al termine di una battaglia di due ore e trentaquattro minuti. La turca Zeynep Sonmez rimonta la qualificata australiana Maya Joint 3-6 6-4 6-3 in due ore e quindici minuti. Nel confronto tra due lucky loser americane Kayla Day liquida la connazionale Sofia Kenin 6-3 6-2 in un’ora e dodici minuti.