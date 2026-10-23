WTA Osaka 2026, derby americano in semifinale. Avanti anche Boulter e Siniakova

Si sono delineate le semifinali del WTA di Osaka. Ci sarà sicuramente una finalista americana, visto che nel penultimo atto del torneo ci sarà un derby statunitense. Da una parte Ann Li, testa di serie numero uno, che ha piegato in tre set la giovane austriaca Lilli Tagger con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 dopo due ore e un quarto di gioco.

Dall’altra parte della rete in semifinale ci sarà Ashlyn Krueger, che ha decisamente faticato meno della connazionale. Infatti la numero 55 della classifica mondiale ha sconfitto abbastanza agevolmente l’australiana Talia Gibson per 6-1 6-3 in poco più di un’ora.

Non saranno tre le americane in semifinale, perchè si è fermato il cammino di Mary Stoiana, proveniente dalle qualificazioni, battuta nettamente dalla ceca Katerina Siniakova per 6-1 6-2. In semifinale Siniakova se la dovrà vedere con la britannica Katie Boulter, che ha sconfitto in rimonta la croata Antonia Ruzic con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 dopo due ore di gioco.

RISULTATI WTA OSAKA 2026 (23 OTTOBRE)

Li (Usa) b. Tagger (Aut) 6-4 3-6 7-6

Krueger (Usa) b. Gibson (Aus) 6-1 6-3

Siniakova (Cze) b. Stoiana (Usa) 6-1 6-2

Boulter (Gbr) b. Ruzic (Cro) 3-6 6-3 6-3