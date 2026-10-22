WTA Osaka 2026, continua la marcia della statunitense Ann Li

Il torneo WTA di Osaka completa l’allineamento ai quarti di finale con la disputa degli ultimi quattro ottavi di finale. Continua la marcia dell’americana Ann Li che supera in scioltezza l’ostacolo proposto dal calendario e sfiderà ai quarti di finale l’austriaca Lilli Tagger.

La statunitense Ann Li, testa di serie numero uno, liquida la turca Zeynep Sonmez, numero 63 del ranking, 6-3 6-1 in un’ora e ventotto minuti. L’americana, dopo aver salvato tre palle dello 0-1, manca la possibilità del 2-0 prima di operare il break del 4-2. Ann Li chiude 6-3 alla prima possibilità, domina la scena in un secondo parziale nel quale strappa tre volte il servizio alla rivale e trasforma il secondo match point per il definitivo 6-1.

Dura solo quarantaquattro minuti la fatica di Antonia Ruzic. La giocatrice croata, numero 91 WTA, sfrutta il ritiro della lucky loser americana Kayla Day dopo aver vinto il primo set 6-4. La croata parte forte, opera il break del 2-0 e scappa sul 3-0. La statunitense non cede e completa la rimonta con il 4-4. Ruzic la spunta in volata e chiude 6-4 al terzo set point.

La qualificata americana Mary Stoiana doma la wild card giapponese Moyuka Uchijima, numero 121 del ranking, 6-2 2-6 6-3 in due ore e due minuti. La nipponica, dopo aver impattato il confronto, non capitalizza il break in apertura di terzo parziale e dal 2-0 subisce il devastante 1-6 che chiude i conti.

In chiusura di giornata la ceca Katerina Siniakova elimina la polacca Magda Linette 6-4 6-1 in un’ora e ventiquattro minuti. La ceca, dopo aver provato l’allungo nelle prime battute, orienta la prima frazione a proprio favore grazie al break operato nel settimo gioco per il 4-3 e chiude 6-4 al primo set point. Il secondo parziale si trasforma in un monologo della ceca che strappa tre volte il servizio alla rivale e concretizza il primo match point per il definitivo 6-1.