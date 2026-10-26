WTA Tokyo 2026, cancellato il match di Sara Errani e Jasmine Paolini: rinviato l’esordio in doppio

La pioggia scombina i piani della prima giornata di incontri del WTA 500 di Tokyo: si gioca soltanto sul Campo Centrale, dotato di copertura, mentre vengono cancellati tutti i match previsti sullo Show Court, tra cui quello delle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini.

Le italiane nel primo turno del tabellone principale di doppio femminile avrebbero dovuto affrontare la kazaka Anna Danilina e la cinsese Jiang Xinyu, coppia accreditata del numero 2 del seeding, ma le condizioni meteo ne hanno causato il rinvio.

Il match si giocherà probabilmente mercoledì: la sfida, infatti, non compare nell’ordine di gioco di domani, quando invece scenderà in campo in singolare Jasmine Paolini, opposta alla nipponica Naomi Osaka, numero 7 del seeding, nel quarto ed ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale, che inizierà non prima delle ore 9.00 italiane.