WTA Osaka 2026, avanza Gibson. Eliminate Samsonova e Tjen, Boulter fermata dalla pioggia

La pioggia provoca la fine anticipata del programma della giornata d’apertura del WTA 250 di Osaka (Giappone): sul veloce outdoor nipponico si completano sei dei sette incontri di singolare previsti, con l’ultimo match sospeso e rinviato a domani. Al torneo non sono iscritte tenniste italiane.

Vince all’esordio la numero 4 del seeding, l’australiana Talia Gibson, che piega la resistenza della qualificata britannica Harriet Dart, sconfitta con lo score di 7-5 7-6 (6), ed agli ottavi affronterà un’altra giocatrice proveniente dal tabellone cadetto, l’austriaca Sinja Kraus, che approfitta del ritiro della statunitense Caty McNally, giunto però sul punteggio di 6-4 3-1 per la tennista europea.

Avanza anche la thailandese Lanlana Tararudee, che eliminata la spagnola Kaitlin Quevedo, superata con lo score di 7-5 6-3, e nel prossimo turno affronterà la statunitense Ashlyn Krueger, che estromette la testa di serie numero 6, l’indonesiana Janice Tjen, sconfitta con un duplice 6-4. Agli ottavi anche l’austriaca Lilli Tagger, che supera la numero 5 del tabellone, la russa Liudmila Samsonova, battuta con un doppio 6-3.

Successo per la svizzera Viktorija Golubic, che regola la wild card nipponica Mai Hontama, sconfitta con il punteggio di 6-3 6-1, che agli ottavi se la vedrà con la vincente del match tra la numero 8 del seeding, la britannica Katie Boulter, e la wild card giapponese Himeno Sakatsume, sospeso per pioggia sullo score di 6-3 3-1 e rinviato alla giornata di domani.

WTA 250 OSAKA 2026 – RISULTATI 19 OTTOBRE

Primo turno

Lilli Tagger (Austria) b. Liudmila Samsonova (Russia, 5) 6-3 6-3

Talia Gibson (Australia, 4) b. Harriet Dart (Gran Bretagna, Q) 7-5 7-6 (6)

Sinja Kraus (Austria, Q) b. Caty McNally (Stati Uniti) 6-4 3-1 ritiro

Lanlana Tararudee (Thailandia) b. Kaitlin Quevedo (Spagna) 7-5 6-3

Ashlyn Krueger (Stati Uniti) b. Janice Tjen (Indonesia, 6) 6-4 6-4

Katie Boulter (Gran Bretagna, 8) c. Himeno Sakatsume (Giappone, WC) 6-3 3-1 *40-30 sospesa

Viktorija Golubic (Svizzera) b. Mai Hontama (Giappone, WC) 6-3 6-1