WTA Ningbo 2026, Kostyuk si ritira. Alexandrova nei quarti, ci sarà un derby ceco

Si sono delineati i primi due quarti di finale del WTA di Ningbo (Cina, cemento). La notizia della giornata è sicuramente il ritiro di Marta Kostyuk dopo il primo set, perso per 6-4, contro la russa Ekaterina Alexandrova. Una sconfitta che mette fine anche alla Race WTA, visto che l’ucraina non può raggiungere Karolina Muchova, che è così l’ottava ed ultima qualificata per il torneo che si disputerà ad Indian Wells.

Tornando al torneo di Ningbo, Alexandrova ha sfruttato così il ritiro dell’avversaria ed affronterà nei quarti di finale la canadese Leylah Fernandez, che ha battuto la bielorussa Aliaksandra Sasnovich in tre set con il punteggio di 7-5 6-7 6-3 dopo una battaglia di oltre tre ore di gioco.

Ci sarà un derby ceco nei quarti di finale, visto che si affronteranno Marie Bouzkova e Sara Bejlek. Bouzkova ha superato in due set la russa Anastasia Zakharova per 7-5 6-2; mentre Bejlek ha sconfitto la rumena Sorana Cirstea per 7-6 6-4.

RISULTATI WTA NINGBO 2026

Bouzkova (Cze) b. Zakahrova (Rus) 7-5 6-2

Fernandez (Can) b. Sasnovich (Blr) 7-5 6-7 6-3

Bejlek (Cze) b. Cirstea (Rou) 7-6 6-4

Alexandrova (Rus) b. Kostyuk (Ukr) 6-4 ret.