WTA Ningbo 2026: Elena Rybakina e Leylah Fernandez in finale in terra cinese

Punteggi curiosamente uguali nelle due semifinali del WTA 500 di Ningbo. Sia la prima che la seconda finiscono per 6-3 7-5, e ad avvantaggiarsi della situazione sono prima la canadese Leylah Fernandez e poi la kazaka, nonché numero 1 del mondo; Elena Rybakina. Per le due sarà il sesto confronto in poco più di 24 mesi, e in tre occasioni ci sono state sfide davvero all’ultimo respiro.

Nella prima semifinale Fernandez riesce a liberarsi della ceca Marie Bouzkova dopo una sfida che, comunque, è oltremodo combattuta. Break e controbreak in apertura, poi i game diventano sempre combattutissimi almeno fino a quando non arriva il 3-2 da parte di Fernandez. Qui la ceca non riesce a stare al passo della canadese e finisce per cedere 6-3. Il secondo set è se possibile anche più incomprensibile, perché di fatto il servizio passa allo status di optional. Numerosissimi i break, ma alla fine di questa situazione, con Bouzkova che peraltro serve sul 5-4 e perde il servizio a zero, è Fernandez a guadagnarsi la finale.

Nel secondo match di giornata Rybakina, contro la russa Diana Shnaider, gioca un primo set del tutto lineare: vari turni di servizio tranquilli, poi il break nel sesto gioco, poi va a servire per il set sul 5-3. Qui accade qualcosa di surreale: va sul 40-0, ma non riesce praticamente mai a chiudere. Il risultato è che ce la fa, sì, ma al set point numero 11. Meno diabolico il secondo parziale anche se qualche brivido c’è lo stesso: break sul 4-3, servizio perso a zero sul 5-4, nuovo break a 15 subito dopo e chiusura al secondo match point.

Rybakina va a caccia del titolo numero 15 nella propria carriera, mentre per Fernandez sarebbe il settimo. La canadese, inoltre, può risalire fino al 21° posto della classifica mondiale, fermo restando il fatto che per la kazaka, ovviamente, la situazione non può cambiare allo stato attuale delle cose.