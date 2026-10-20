Tennis
WTA Ningbo 2026, Bencic e Shnaider agli ottavi. Paolini ok, Kawa batte anche la pioggia
Si completa, dopo un’interruzione per pioggia nel finale di giornata, il primo turno del torneo WTA 500 di Ningbo, in Cina, che in casa Italia porta in dote il successo di Jasmine Paolini, la quale elimina la lucky loser ucraina Anhelina Kalinina, sconfitta con lo score di 6-2 7-5 in un’ora e 41 minuti di gioco.
Avanzano agli ottavi anche la ceca Sara Bejlek, che supera in rimonta un’altra lucky loser, la statunitense Alycia Parks, sconfitta per 4-6 6-3 6-3, mentre la numero 6 del seeding, la russa Diana Shnaider, estromette la qualificata kazaka Yulia Putintseva, battuta con il punteggio di 7-5 7-6 (4), invece la qualificata uzbeka Polina Kudermetova regola la wild card spagnola Cristina Bucsa, piegata con il punteggio di 7-6 (5) 6-2.
La testa di serie numero 5, l’elvetica Belinda Bencic, approfitta del ritiro della lettone Jeļena Ostapenko, giunto per un malessere nel corso del secondo set sul risultato di 6-3 1-1, mentre la russa Ekaterina Alexandrova liquida la wild card cinese Guo Hanyu, battuta con lo score di 6-2 6-3, infine dopo un lungo stop per pioggia e lo spostamento sul Centrale, dotato di tetto, la qualificata polacca Katarzyna Kawa rimonta la lucky loser ucraina Daria Snigur, sconfitta con il punteggio di 1-6 6-2 6-4.
WTA 500 NINGBO 2026 – RISULTATI 20 OTTOBRE
Primo turno
Sara Bejlek (Cechia) b. Alycia Parks (Stati Uniti, LL) 4-6 6-3 6-3
Diana Shnaider (Russia, 6) b. Yulia Putintseva (Kazakistan, Q) 7-5 7-6 (4)
Polina Kudermetova (Uzbekistan, Q) b. Cristina Bucsa (Spagna, WC) 7-6 (5) 6-2
Jasmine Paolini (Italia) b. Anhelina Kalinina (Ucraina, LL) 6-2 7-5
Belinda Bencic (Svizzera, 5) b. Jeļena Ostapenko (Lettonia) 6-3 1-1 ritiro
Katarzyna Kawa (Polonia, Q) b. Daria Snigur (Ucraina, LL) 1-6 6-2 6-4
Ekaterina Alexandrova (Russia) b. Guo Hanyu (Cina, WC) 6-2 6-3