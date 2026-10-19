Tennis
WTA Ningbo 2026, avanzano Fernandez e Cirstea. Eliminate Mertens e Kasatkina
Si apre il torneo WTA 500 di Ningbo, in Cina, che vede il tabellone di singolare femminile con un bye per le prime quattro teste di serie, ovvero la kazaka Elena Rybakina (1), la polacca Iga Swiatek (2), l’ucraina Marta Kostyuk (3), e la statunitense Iva Jovic (4).
Altre 5 tenniste oggi raggiungono il secondo turno: la canadese Leylah Fernandez rimonta ed elimina la numero 7 del seeding, la belga Elise Mertens, sconfitta con lo score di 2-6 6-3 7-5, ed agli ottavi di finale affronterà la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich, che elimina la wild card australiana Daria Kasatkina, battuta con il punteggio di 6-4 6-2.
Esordio vincente per la filippina Alexandra Eala, che liquida la transalpina Diane Parry, sconfitta con lo score di 6-3 6-1, per la numero 8 del seeding, la romena Sorana Cîrstea, che regola la qualificata cinese Shi Han, battuta col punteggio di 6-3 6-2, e per la ceca Marie Bouzkova, che piega la qualificata uzbeka Kamilla Rakhimova, piegata con un duplice 6-4.
WTA 500 NINGBO 2026 – RISULTATI 19 OTTOBRE
Primo turno
Alexandra Eala (Filippine) b. Diane Parry (Francia) 6-3 6-1
Leylah Fernandez (Canada) b. Elise Mertens (Belgio, 7) 2-6 6-3 7-5
Aliaksandra Sasnovich (Bielorussia, Q) b. Daria Kasatkina (Australia, WC) 6-4 6-2
Sorana Cîrstea (Romania, 8) b. Shi Han (Cina, Q) 6-3 6-2
Marie Bouzkova (Cechia) b. Kamilla Rakhimova (Uzbekistan, Q) 6-4 6-4