WTA Guangzhou 2026, Tagger unica testa di serie in semifinale. Non si ferma la corsa di Xinran Sun

Il torneo WTA di Guangzhou torna in campo per disputare i match dei quarti di finale. L’austriaca Lilli Tagger rispetta il pronostico favorevole e avanza in semifinale, unica testa di serie ancora presente in tabellone. Non si ferma la corsa, fin qui inarrestabile, della giocatrice cinese, classe 2010, Xinran Sun.

L’austriaca Lilli Tagger, testa di serie numero quattro, elimina la wild card cinese Han Shi 6-4 3-6 7-5 in due ore e trentanove minuti. La numero quattro del tabellone rimonta dallo 0-2 iniziale, opera il break per il 4-3 e, alla seconda possibilità, timbra il 6-4 della prima frazione. Nella seconda partita il copione si capovolge: Shi rimonta dallo 0-2, opera il break per il 5-3 e impatta il confronto quando trasforma il primo set point per il 6-3. Nel terzo parziale la giocatrice asiatica tenta lo strappo con il break del 2-1 e del 3-2 e, dopo aver salvato due possibilità del 3-3, allunga 4-2. Tagger però non molla la presa, agguanta la rivale sul 4-4, manca un match point nel decimo gioco e chiude 7-5 alla seconda palla match.

La qualificata Harriet Dart sorprende la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero cinque, 3-6 6-2 6-4 in due ore e quindici minuti. La britannica, dopo aver perso il parziale di apertura, cambia passo a metà del secondo set e inanella quattro giochi consecutivi per firmare, alla terza possibilità, il 6-2 grazie al quale impatta la contesa. La terza frazione inizia con due break e si conclude con tre consecutivi negli ultimi tre giochi. Dart chiude i conti quando strappa il servizio alla rivale nel decimo gioco per il definitivo 6-4.

Non si ferma la corsa di Xinran Sun. La giovanissima wild card cinese, numero 405 del ranking WTA, piega la statunitense Claire Liu 7-5 7-6(2) in due ore e tre minuti di gioco. La giocatrice asiatica, classe 2010, risolve la frazione di apertura con il break del 6-5 e trasforma il secondo set point per il 7-5. Il secondo set segue l’andamento dei servizi fino al nono gioco quando Liu annulla tre palle break. Nel dodicesimo game tocca invece a Xinran Sun salvare sei set point prima di dominare il tie-break 7-2.

La spagnola Kaitlin Quevedo, numero 86 del ranking WTA, regola la svizzera Jill Teichmann 7-6(2) 6-3 in un’ora e cinquantasette minuti. L’iberica allunga sul 2-0 e poi sul 3-1 prima di essere ripresa dalla rivale che impatta sul 4-4. Nessuna delle due riesce a prevalere e la naturale conclusione diventa il tie-break nel quale Quevedo scappa sul 4-1 e chiude 7-2 al secondo set point. Nel secondo parziale la svizzera esce meglio dai blocchi con il 2-0 iniziale. Quevedo impatta sul 2-2 e rompe l’equilibrio quando, grazie a una serie di quattro giochi consecutivi, passa dal 2-3 al 6-3 conclusivo.