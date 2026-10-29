WTA Guangzhou 2026, Tagger approda ai quarti di finale. Prosegue la favola di Xinran Sun

Cinque match di ottavi di finale caratterizzano il programma del torneo WTA di Guangzhou. In una giornata che registra sconfitte importanti, l’unica testa di serie a passare il turno è l’austriaca Lilli Tagger, mentre prosegue la sorprendente favola della giovanissima cinese Xinran Sun.

Passa il turno senza neanche scendere in campo Claire Liu. L’americana, numero 109 del ranking, approfitta infatti del ritiro della ceca Katerina Siniakova, reduce dalla vittoria nel torneo di Osaka della scorsa settimana. Continua la favola di Xinran Sun. La giovanissima wild card cinese, classe 2010, doma l’uzbeka Maria Timofeeva, testa di serie numero sette, 6-3 4-6 7-6(3) dopo una battaglia di due ore e trentanove minuti. Sun, nel terzo e decisivo parziale, rimonta da 2-5, salva un match point nel decimo gioco e chiude il tie-break 7-3 al secondo match point.

La svizzera Jil Teichmann, numero 168 del mondo, rimonta la turca Zeynep Sonmez, testa di serie numero sei, 4-6 6-3 6-1 in un’ora e cinquantasei minuti. L’elvetica, dopo aver perso il parziale di apertura, indirizza la seconda frazione con il break del 3-2 e timbra il 6-3 alla prima possibilità. Nel terzo set Teichmann domina la scena, strappa il servizio all’avversaria nel secondo e nel sesto gioco e chiude 6-1 alla prima opportunità.

L’austriaca Lilli Tagger, testa di serie numero quattro, liquida la polacca Magda Linette, numero 71 del mondo, 6-2 6-2 in un’ora e sette minuti. L’austriaca orienta il match a proprio favore con i break operati nel quinto gioco e chiude senza affanni una partita dominata come testimonia il netto 58-36 con cui si chiude il bilancio dei punti vinti. La spagnola Kaitlin Quevedo, numero 86 del ranking WTA, piega l’ungherese Anna Bondar, autrice dell’eliminazione della testa di serie numero uno Snigur, 7-5 6-3 in un’ora e cinquanta minuti.