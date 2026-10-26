WTA Guangzhou 2026, debutto vincente per Paula Badosa. Esce Daria Snigur

Sei partite di primo turno caratterizzano il programma della prima giornata del torneo WTA di Guangzhou. Esordio vincente per Paula Badosa che conquista agevolmente il pass per gli ottavi di finale. Si ferma invece al debutto il cammino dell’ucraina Daria Snigur, prima favorita del tabellone.

La spagnola Paula Badosa, testa di serie numero cinque, travolge la qualificata statunitense Carol Youngsuh Lee 6-1 6-4 in un’ora e ventisette minuti. L’ungherese Anna Bondar, numero settantasei del ranking, firma il colpaccio e sorprende l’ucraina Daria Snigur, testa di serie numero uno, 6-4 6-2 in un’ora e sedici minuti.

L’uzbeka Maria Timofeeva, testa di serie numero sette, liquida la serba Teodora Kostovic, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, 6-4 6-1 in un’ora e ventinove minuti. L’austriaca Sinja Kraus, numero settantasette del ranking, piega la magiara Panna Udvardy 6-4 6-2 in un’ora e quindici minuti.

La wild card cinese Ann Shi regola la russa Alevtina Ibragimova 6-4 6-4 in un’ora e quarantatré minuti. In chiusura di giornata Harriet Dart si aggiudica il confronto tra giocatrici provenienti dalle qualificazioni. La britannica, numero 115 del mondo, doma la russa Tatiana Prozorova 6-4 2-6 6-2 in due ore e quindici minuti.