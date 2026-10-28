WTA Guangzhou 2026, continua la corsa di Badosa: la spagnola approda ai quarti

Programma variegato per la terza giornata del torneo WTA di Guangzhou: si giocano l’ultimo match di primo turno e tre partite degli ottavi di finale. La spagnola Paula Badosa continua la sua corsa, supera l’esame odierno senza eccessivi patemi e approda ai quarti di finale.

Continua il momento positivo di Katerina Siniakova. La ceca, numero 49 WTA e recente vincitrice del torneo di Osaka, sorprende in rimonta la tailandese Lanlana Tararudee, testa di serie numero tre, 2-6 6-1 6-4 in un’ora e cinquantatré minuti. Siniakova, dopo aver perso nettamente il primo parziale, replica in maniera autorevole nella seconda frazione, vola 5-1 nel terzo, resiste al ritorno della rivale e firma il 6-4 al primo match point.

La spagnola Paula Badosa, testa di serie numero cinque, liquida l’austriaca Sinja Kraus 6-1 6-4 in un’ora e sette minuti. L’iberica, dopo aver dominato il set di apertura, allunga fino al 4-2, ma Kraus rientra sul 4-4. Badosa però non si scompone e piazza l’accelerazione risolutiva chiudendo 6-4 al secondo match point.

La qualificata britannica Harriet Dart doma l’indonesiana Janice Tjen, testa di serie numero due, 6-4 3-6 6-3 in due ore e venticinque minuti. La britannica orienta il primo set a proprio favore con il break del 3-2, difende i propri turni di battuta e chiude 6-4 al secondo set point. L’indonesiana replica nella seconda frazione quando opera il break del 5-3 e timbra il 6-3 alla prima possibilità. Dart parte forte nel terzo parziale e chiude 6-3 alla prima possibilità.

La wild card Han Shi piega l’ucraina Dayana Yastremska 7-5 6-4 in un’ora e trentuno minuti. La giocatrice cinese scatta meglio dai blocchi e parte 2-0, l’ucraina entra in partita e impatta 2-2. La frazione si risolve in volata: la giocatrice asiatica opera il break all’undicesimo gioco e trasforma il terzo set point per il 7-5. Nella seconda frazione Shi opera il break al terzo gioco per il 2-1, non concede nulla al servizio e, dopo aver rimontato da 0-40, firma il 6-4 finale al primo match point.