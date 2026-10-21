WTA Finals sempre più lontane per Errani/Paolini: punti da recuperare e tornei rimanenti

Una sconfitta che pesa, ma non condanna. Jasmine Paolini e Sara Errani sono state sconfitte all’esordio del torneo di doppio a Ningo (Cina). Nel WTA500, le due campionesse olimpiche si sono dovute arrendere alla coppia alla coppia formata dall’americana Nicole Melichar-Martinez e dalla spagnola Cristina Bucsa sullo score di 7-5 6-3.

Un risultato negativo che, inevitabilmente, ha dei riflessi nella Race to Indian Wells, ovvero nella classifica di rendimento del 2026 che qualificherà i migliori otto doppi al Master di fine anno, previsto in California dall’8 al 15 novembre.

Attualmente, le due azzurre sono none nella graduatoria e, sulla carta, sarebbero le prime delle escluse. In realtà, le cose stanno diversamente. Visto l’infortunio della serba Aleksandra Krunic, la coppia composta da quest’ultima e dall’ucraina Anna Danilina non prenderà parte alla competizione negli USA.

Di conseguenza, le azzurre sarebbero allo stato attuale delle cose le ultime a rientrare nel novero delle qualificate. In quest’ottica, le sconfitte a Ningbo dei doppi Nicholss/Mihalikova e di Aoyama/Liang sono “d’aiuto” per le tenniste italiane, dal momento che le più immediate inseguitrici sono state battute. Tuttavia, saranno da seguire anche le coppie Elkeri/Gleason e Routliffe/Sutjiadi, in grado in caso di successo di scavalcare Jasmine e Paolini.

La corsa, però, non si esaurirà qui. Resta, infatti, il torneo di Tokyo che mette in palio 500 punti, in programma dal 26 ottobre al 1° novembre, tale da andare a definire il quadro di chi ci sarà a Indian Wells e chi no. Tutto è ancora in gioco, ma è chiaro che la battuta d’arresto di oggi complica il cammino alle azzurre.

RACE WTA DOPPIO AL 21 OTTOBRE