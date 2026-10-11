Tennis
WTA Finals 2026, Wuhan ultima spiaggia per Errani/Paolini per la rimonta nella Race in doppio
Alla vigilia del WTA 1000 di Wuhan si restringe sempre più il novero delle coppie pretendenti alle Finals 2026 in doppio: oltre al torneo appena citato all’appello mancano soltanto i 500 di Ningbo e Tokyo, per un massimo di 2000 punti ancora da assegnare.
Le WTA Finals 2026, in programma ad Indian Wells, infatti, si disputeranno dall’8 al 15 novembre: Sara Errani e Jasmine Paolini sono tornate a giocare assieme sul circuito maggiore a Pechino dopo la parentesi della BJK Cup, ed ora cercano una disperata rimonta per disputare l’ultimo torneo stagionale.
Le azzurre, infatti, sono al 15° posto della classifica che raccoglie i risultati ottenute dalle coppie nella stagione in corso, e devono aspirare a rientrare tra le prime otto per volare in California: il forfait di Danilina/Krunic, per l’infortunio di quest’ultima, consentirà anche alla coppia al nono posto di qualificarsi.
Le azzurre, attualmente a quota 2036, si trovano a 249 punti di ritardo da Mihalikova/Nicholls, che occupano in questo momento la nona posizione: il torneo di Wuhan potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di qualificazione alle Finals di Errani e Paolini.
RACE WTA DOPPIO AL 10 OTTOBRE
1 SINIAKOVA, KATERINA / TOWNSEND, TAYLOR 8370 QUALIFICATE
2 DABROWSKI, GABRIELA / STEFANI, LUISA 6958 QUALIFICATE
3 DANILINA, ANNA / KRUNIC, ALEKSANDRA 5638
4 GUO, HANYU / MLADENOVIC, KRISTINA 3576 (campionesse Wimbledon)
5 PEREZ, ELLEN / SCHUURS, DEMI 3260
6 HSIEH, SU-WEI / OSTAPENKO, JELENA 3123
7 BUCSA, CRISTINA / MELICHAR-MARTINEZ, NICOLE 3047
8 MERTENS, ELISE / ZHANG, SHUAI 3018 (campionesse Australian Open)
9 MIHALIKOVA, TEREZA / NICHOLLS, OLIVIA 2285
10 AOYAMA, SHUKO / LIANG, EN-SHUO 2219
11 ROUTLIFFE, ERIN / SUTJIADI, ALDILA 2165
12 SINIAKOVA, KATERINA / ZHANG, SHUAI 2150
13 EIKERI, ULRIKKE / GLEASON, QUINN 2080
14 SIEGEMUND, LAURA / ZVONAREVA, VERA 2068
15 ERRANI, SARA / PAOLINI, JASMINE 2036