WTA Finals 2026, definito il quadro completo delle qualificate. Rybakina la donna da battere

Con il ritiro di Marta Kostyuk al termine del primo set della sua partita odierna a Ningbo contro Ekaterina Alexandrova è finita ufficialmente la Road to Indian Wells, almeno per quanto riguarda il singolare. A meno di eventuali forfait, è già definito il quadro delle tenniste qualificate per le WTA Finals 2026, torneo di fine stagione in programma dal 7 al 14 novembre.

Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina e Karolina Muchova hanno ottenuto il pass tramite classifica, mentre Linda Noskova (che potrebbe ancora scendere dall’ottavo al nono posto) si è garantita la presenza in California grazie al titolo Slam conquistato a Wimbledon avendo la certezza di rimanere ampiamente tra le migliori 20 della Race.

Due statunitensi, due ceche, una kazaka, una bielorussa, una russa ed un’ucraina saranno le protagoniste del Master, che rappresenta a tutti gli effetti il quinto appuntamento più prestigioso dell’intera stagione tennistica (al di sotto solamente dei quattro Major). In palio un montepremi da urlo ed un massimo di 1500 punti da aggiungere al ranking in caso di successo finale senza perdere neanche un match nella fase a gironi.

La favorita d’obbligo non può che essere Rybakina, n.1 al mondo e vincitrice dei due Slam andati in scena quest’anno sul cemento (Australian Open e US Open), ma le Finali WTA regalano spesso e volentieri delle sorprese e sperano di centrare il bersaglio grosso anche tutte le altre partecipanti.