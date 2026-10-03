WNBA: Golden State Valkyries con Cecilia Zandalasini in semifinale, Dallas Wings superate in gara-3

Semifinale per Cecilia Zandalasini e le sue Golden State Valkyries in WNBA. La franchigia nata soltanto la scorsa stagione, a seguito di una delle molte espansioni che stanno interessando la lega professionistica femminile, raggiunge il penultimo atto sconfiggendo in gara-3 le Dallas Wings per 77-73 al Chase Center di San Francisco.

Zanda, va detto, in questo contesto è meno incisiva di altre occasioni, con punti a referto, ma contano qui i 19 di Gabby Williams, i 18 di Tiffany Hayes e i 16 di Veronica Burton che rendono inutili tanto i 17 di Paige Bueckers che, soprattutto, i 30 di Arike Ogunbowale, che era stata il motivo dell’approdo a gara-3 con una spaventosa notte da 45 punti in gara-2.

La stella del basket azzurro, ad ogni modo, era stata tra le protagoniste assolute di gara-1, nella quale aveva messo a segno 22 punti e ribadito la propria centralità in una squadra che aveva concluso la regular season al secondo posto con un record di 32-12. Il tutto mentre, dall’altra parte di tabellone, le New York Liberty sono riuscite nell’impresa di rifilare un 2-0 alle migliori della stagione regolare, le Minnesota Lynx, sotto la spinta di una Breanna Stewart spaziale e anche della visione di gioco di Sabrina Ionescu. Per la franchigia newyorkese sarà confronto con le Atlanta Dream.

Tutto secondo norma, invece, nella parte bassa, dove per le Valkyries ci sarà l’ostacolo Las Vegas Aces, la terza squadra classificata dopo la regular season e capace di eliminare in una serie finita 2-1, ma con parecchio fuoco dentro, le Indiana Fever di Caitlin Clark. Il tutto con 38 punti in gara-1 e 36 in gara-3 di A’ja Wilson, tornata ai massimi livelli dopo aver dovuto saltare i Mondiali di Berlino.