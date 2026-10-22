WNBA Finals 2026, Angel Reese domina ancora e Atlanta si porta sul 2-1. Zandalasini non basta a Golden State

Le Atlanta Dream si portano sul 2-1 nelle WNBA Finals 2026, dominando, soprattutto nel secondo tempo, gara-3 con il punteggio di 97-71 contro le Golden State Valkyries. Un terzo capitolo della serie tutto in favore di Reese e compagne, che hanno proseguito sulla scia della scorsa vittoria e adesso sabato hanno la grande occasione, ancora davanti ai propri tifosi, di portarsi ad una sola vittoria dal titolo. Golden State deve assolutamente reagire dopo due nette sconfitte, soprattutto in difesa dove sta faticando moltissimo.

Non basta alle Valkyries la buona prestazione di Cecilia Zandalasini, una delle poche a salvarsi nel tracollo di questa notte. Dopo una gara-2 opaca, l’azzurra gioca 20 minuti e mette a referto 13 punti con quattro triple segnate sulle sei tentate. A livello di punti segnati, fanno meglio di Zandalasini solamente Gabby Williams con 15 (anche 8 assist) e Tiffany Hayes con 14.

La regina indiscussa di queste Finals per il momento è assolutamente Angel Reese, ancora protagonista dopo la strepitosa prestazione di gara-2. Arriva un’altra doppia doppia per il prodotto di LSU, che ha chiuso con 21 punti e 12 rimbalzi. Fondamentali per le Dream anche i 16 punti di Rhyne Howard e i 15 di Naz Hilmon.

Partenza lanciata delle Dream, che scappano subito sul 9-1, con Golden State che in cinque minuti riesce a segnare solo un libero con Charles. Natalie Nakase ha assolutamente bisogno della sua panchina che risponde presente con un attimo impatto di Hayes, ma il finale di quarto è tutto per Hilmon, che permette alle padrone di casa di essere avanti 23-15. Golden State, però, è finalmente entrata in partita e riesce a tenere botta fisicamente ad Atlanta e gioca un ottimo secondo quarto, con anche il supporto di Zandalasini, che si sblocca dall’arco. Le Valkyries chiudono sotto solo di sei punti all’intervallo (46-40).

Al rientro dalla pausa lunga è ancora Golden State a comandare il gioco e pareggia i conti sul 49-49. Atlanta, però, si risveglia soprattutto grazie a Reese che propizia un parziale di 8-0 in favore delle Dream. Le ospiti si riavvicinano ancora, ma il finale di quarto è tutto per Atlanta che scappa via oltre la doppia cifra di vantaggio fino al 71-57 con cui si entra negli ultimi dieci minuti. Le Dream hanno più energia, mentre Golden State non ha la forza di reagire a questa nuova ondata e finisce per mollare. Atlanta vince 97-71 e comincia ad intravedere il titolo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ATLANTA DREAM – GOLDEN STATE VALKYRIES 97-71 (23-15, 23-25, 25-17, 26-14)

Atlanta: Howard 16, Hilmon 15, Reese 21, Gray 8, Canada 10, Bonner 7, Borlase 12, Kone 5, Okot 3, Paopao, Walker-Kimbrough, Jones

Golden State: Thornton, Zandalasini 13, Stokes 2, Williams 15, Burton 3, Hayes 14, Charles 3, Gueye 6, Chen 2, Salaun 13, Amihere, Jocyte