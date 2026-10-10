WNBA: Cecilia Zandalasini e Golden State Valkyries in finale, Atlanta Dream ultimo ostacolo

Le Golden State Valkyries, franchigia nella quale milita Cecilia Zandalasini, alla seconda stagione in WNBA raggiungono le WNBA Finals. A San Francisco arriva, in tempi rapidissimi, l’approdo all’ultimo atto stagionale dopo la vittoria nei confronti delle Las Vegas Aces in gara-3. Gara-1 e gara-2, al Chase Center, erano finite 71-60 e 83-81, mentre la sfida di stanotte alla Michelob Ultra Arena di Las Vegas si è chiusa sul 77-87.

Per Zandalasini 7 punti in gara-1, 5 in gara-2 e 7 in gara-3, ma sempre partendo dal quintetto base e con la capacità di farsi trovare pronta quando necessario, cosa che ha già fatto molto a lungo in stagione regolare dov’è sempre rimasta tra le opzioni offensive di primo piano. A dominare la serie Gabby Williams con 25, 20 e 16 punti, unica tra tutte sia ad essere costante che ad andare ogni volta in doppia cifra. Per le Aces svaniscono le speranze di una pur monumentale A’ja Wilson (24, 24 e 21) in una serie decisa spesso e volentieri da ben pochi dettagli.

La sfida sarà ora alle Atlanta Dream, ugualmente vittoriose in tre partite sulle New York Liberty: 92-82 in gara-1, 101-98 in gara-2 al supplementare, 83-85 in gara-3 al Barclays Center di Brooklyn. A New York non è bastato il trio magico composto da Breanna Stewart (35 punti in gara-2), Jonquel Jones e Sabrina Ionescu, perché in casa Atlanta, oltre ad Angel Reese, Rhyne Howard e DeWanna Bonner, rilevante molto al di là delle già piuttosto alte aspettative è risultata essere Jordin Canada, autrice di una serie da poco meno di 22 punti di media.

La serie finale, quest’anno, per la seconda volta si svolgerà al meglio dei sette incontri. Il fattore campo sarà delle Valkyries: la sequenza sarà casa-casa-fuori-fuori-casa-fuori-casa. Di seguito gli orari italiani: gara-1 sabato 17 alle 21:30, gara-2 martedì 20 (cioè nella notte tra lunedì 19 e martedì 20) alle 2:00, gara-3 venerdì 23 alle 2:00, gara-4 sabato 24 alle 21:30, gara-5 martedì 27 all’1:00, gara-6 venerdì 30 all’1:00, gara-7 domenica 1° novembre all’1:00.