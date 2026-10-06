Widar: “Sapevo di potermi avvantaggiare partendo da dietro. Ho dato tutto”

L’ultimo atto del Trittico Lombardo si conclude con un finale, per certi versi, a sorpresa, ma assolutamente meritato. Il belga Jarno Widar trionfa nell’edizione numero 105 della Tre Valli Varesine grazie al dirompente sprint lanciato a poche centinaia di metri dal traguardo.

Il corridore della Lotto Intermarché brucia in volata il britannico Tom Pidcock, grande favorito della vigilia e l’americano Matteo Jorgenson. Vida dimostra notevole maturità nel finale quando conquista l’ultima posizione nel terzetto dei fuggitivi e crea le condizioni per il guizzo vincente.

Al termine del successo il giovane talento belga commenta così la sua affermazione: ”Sapevo che avrei potuto avvantaggiarmi partendo da dietro ed è per questo motivo che ho cercato in tutti i modi di conquistare l’ultima posizione”.

Sul finale di gara e la tensione tra i tre fuggitivi in vista dello sprint: “Ho dato davvero tutto per arrivare al successo. Nell’ultimo chilometro abbiamo trascorso gran parte del tempo a studiarci per capire come gestire la volata finale”.