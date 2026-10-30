WEC, una Ferrari 499P presente a Milano in Centrale in vista della 6h di Monza

Una Ferrari 499P sarà esposta alla Stazione Centrale di Milano dal prossimo 1 novembre in vista della 6h di Monza, epilogo del FIA World Endurance Championship che vivremo il prossimo weekend (7-8).

La seconda sfida del Mondiale Endurance sul nostro territorio chiuderà la stagione agonistica in sostituzione della 8h del Bahrain, appuntamento che è destinato a tornare regolarmente il prossimo anno insieme alla 1812km del Qatar.

L’auto che ha trionfato a Le Mans dal 2023 al 2025 sarà quindi protagonista nel capoluogo lombardo, un prototipo che quest’anno ha saputo imporsi in North America in occasione della Lone Star Le Mans.

Antonio Fuoco e Antonio Giovinazzi, rispettivamente a segno sul Circuit de la Sarthe nel 2024 e nel 2023, saranno presenti per un esclusivo incontro con i tifosi nella giornata di mercoledì 4 novembre a partire dalle 12.00.

Alfredo Scala, General Manager dell’Autodromo Nazionale Monza, ha dichiarato in una nota: “Siamo lieti di vedere l’emozione e la storia delle gare endurance uscire dal Tempio della Velocità e raggiungere il cuore di Milano. L’esposizione della Ferrari 499P presso Milano Centrale rappresenta un’importante opportunità per accrescere l’attesa in vista della

6 Ore di Monza, un evento di grande rilevanza per il nostro circuito e per il territorio”.

La quarta edizione della 6h Monza, disputata per l’ultima volta nel 2023 a poche settimane dal primo trionfo della 499P a Le Mans, si svolgerà domenica 8 novembre a partire dalle 11.00. Venerdì sono previste le prime due prove libere, mentre sabato è indetta come consuetudine la FP3 e le qualifiche per LMGT3 e Hypercar.