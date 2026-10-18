WEC, Toyota completa ‘la stagione perfetta’ dominando a Barcellona

Toyota conclude a Barcellona la propria ‘stagione perfetta’ dominando il penulimo round del FIA World Endurance Championship. Sébastien Buemi/Brendon Hartley/ Ryō Hirakawa e Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries hanno fatto la differenza chiudendo davanti alla Ferrari 499P n. 50 di Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco/Miguel Molina.

La n. 8 ha siglato il terzo successo stagionale dopo Imola e Fuji, l’equipaggio in questione è in vantaggio sui compagni di squadra della n. 7 nella classifica piloti alla vigilia della finale di Monza. Sono 17 i punti tra le due TR010 Hybrid dopo l’inedito round in Spagna. In ogni caso la bagarre sarà riservata al costruttore giapponese che per l’ottava volta vince il Mondiale costruttori in 14 tentativi.

Oltre ai due trofei irridati la Toyota ha firmato negli ultimi mesi anche la 24h Le Mans e la 6h del Fuji. La classica francese non veniva siglata dal 2022, entrambi i titoli Mondiali dal 2023. Kamui Kobayashi, team principal e pilota della vettura n. 7, ha commentato in una nota: “Congratulazioni a tutto il team per la vittoria in gara e per aver conquistato qui il Campionato del Mondo Costruttori. Sono estremamente orgoglioso di tutti i membri della squadra che hanno contribuito a questo successo, sia a Colonia che a Higashi-Fuji, così come della famiglia Toyota, dei nostri partner e, naturalmente, di Morizo-san e Nakajima-san. Vincere a Le Mans e ora il titolo costruttori è un traguardo straordinario, soprattutto dopo le difficoltà riscontrate l’anno scorso”.

Non poteva mancare il commento di Sébastien Buemi, in pista quest’oggi a Barcellona per la 100ma volta nel FIA WEC. “C’era molta tensione e sono ancora un po’ arrabbiato con me stesso per la penalità ricevuta in partenza, ma i miei compagni di squadra hanno rimediato. Sono davvero felice di festeggiare il titolo insieme a tutto il team con una doppietta. Dopo una stagione difficile l’anno scorso, questo dimostra quanto duramente la squadra abbia lavorato durante l’inverno per introdurre la TS010 HYBRID, vincere a Le Mans e conquistare entrambi i titoli. Ora spero che io, Brendon e Ryō riusciremo a vincere il titolo piloti a Monza.”