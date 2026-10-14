WEC, Toyota cerca l’allungo decisivo a Barcellona

Toyota Racing prova ad allungare definitivamente sui rivali durante il penultimo round del FIA World Endurance Championship 2026. Il marchio giapponese controlla virtualmente la classifica piloti e quella costruttori dopo l’eccellente risultato in Giappone al Fuji.

Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa (n. 8) vanta 10 punti di margine sull’auto gemella n. 7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries. Sono invece 23 i punti il ​​vantaggio nella classifica costruttori, BMW e Ferrari sono all’inseguimento a due prove dal termine.

L’inedita 6h Barcellona sarà la 100ma nel FIA WEC per Buemi che dalla 24h Le Mans ad oggi ha ottenuto 28 successi. Da segnalare invece l’imminente ritiro di Conway, il britannico lascerà il motorsport dopo la 6h di Monza.

Kamui Kobayashi, pilota della n. 7 e team principal, ha dichiarato: “Questa è un’altra gara importante per il Campionato del Mondo. Mancando solo due corse alla fine, non c’è margine di errore: dobbiamo massimizzare i risultati con entrambe le vetture. Ci addentriamo in un territorio in parte sconosciuto, poiché non abbiamo molta esperienza a Barcellona, ​​anche se si tratta di un circuito che tutti i piloti conoscono bene”.