WEC, Riccardo Pera domina a Barcellona in GT e si rilancia per il Mondiale

Riccardo Pera vince di forza a Barcellona la penultima prova del FIA World Endurance Championship. La Porsche 992 GT3-R EVO n. 92 trionfa in Spagna e tiene viva la lotta per il titolo contro la Chevrolet Corvette n. 33 TF Sport di Jonny Edgar.

Il nostro connazionale, campione del mondo in carica, si è imposto con Richard Lietz e Yasser Shahin. L’ultimo citato ha fatto la differenza al via prima di cedere il volante ai propri compagni di squadra che lo scorso anno hanno vinto anche la 24h Le Mans in compagnia di Ryan Hardwick.

Il pilota toscano ha dichiarato in una nota: “È stato un ottimo fine settimana per noi a Barcellona. Dopo una serie di gare difficili, è fantastico tornare alla vittoria nel FIA WEC. È stato speciale trascorrere gran parte della corsa al comando e contribuire a trasformare le ottime prestazioni di Yasser e Richard in un successo. Un grande ringraziamento a tutto il team Manthey e ai miei compagni di squadra per questo weekend vincente. Questa vittoria significa molto per me. Ora l’attenzione si sposta già su Monza: sono estremamente motivato a concludere la stagione in bellezza.”

Porsche, all’inseguimento del terzo titolo in tre anni di storia della classe LMGT3, ha 18 punti di ritardo dalla Corvette n. 33 alla vigilia della finale di Monza. In contesa ci sarà anche la seconda Corvette di TF Sport, la n. 34 ha infatti 22 lunghezze di ritardo dalla vettura gemella a sei ore dalla fine della stagione (25 punti max + 1 per la pole).