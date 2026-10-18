WEC, Porsche vince a Barcellona e tiene aperta la lotta in LMGT3 contro Corvette

Yasser Shahin, Richard Lietz ed il nostro Riccardo Pera vincono la 6h Barcellona in LMGT3 e tengono aperta la lotta per il titolo 2026. La Porsche 992 GT3-R EVO n. 92 festeggia in Spagna dopo una prova perfetta, l’auto schierata da Manthey si contenderà il successo finale a Monza contro la Corvette n. 33 TF Sport di Jonny Edgar.

Il britannico, accompagnato come sempre da Ben Keating e da Nicky Catsburg, ha chiuso in 7ma posizione la penultima prova del FIA World Endurance Championship, i vincitori della 24h Le Mans non sono riusciti a chiudere i giochi prima della finale.

La Porsche n. 92 ha controllato a lungo la scena, Pera ha svolto un lavoro eccellente dopo la perfetta partenza di Shahin. Il bronze driver australiano si è portato in vetta dopo un deciso attacco ai danni della McLaren n. 10 Garage 59 di Antares Au.

Il pilota di Hong Kong si è attestato in seconda posizione nel finale insieme a Tom Fleming e Marvin Kirchhöfer. La 720S GT3 EVO ha avuto la meglio nel finale nei confronti della BMW M4 GT3 EVO n. 69 WRT di Dan Harper/Anthony McIntosh/Parker Thompson.

TF Sport Corvette firma un ottimo quarto posto con la Corvette n. 34. L’equipaggio citato ha regolato la Ferrari n. 21 VISTA AF Corse, la Mercedes n. 61 Iron Lynx e la già citata Corvette n. 33 che di fatto guida il campionto da giugno dopo il risultato di Le Mans.

L’atto conclusivo in Lombardia non vedrà in bagarre per il Mondiale l’Aston Martin n. 27 Heart of Racing. Zach Robichon, compagno di squadra di Mattia Drudi ed Ian James, ha concluso nella ghiaia la 6h Barcellona, tradito all’ingresso di curva 7 da un cordolo umido.

Ricordiamo che la prima edizione della 6h Barcellona è stata siglata nella classe regina da Toyota. I giapponesi hanno matematicamente vinto l’ottavo titolo costruttori in 14 stagioni, la TR010 n. 8 ha preceduto all’arrivo la gemella n. 7 e la Ferrari 499P n. 50.