WEC, l’inedita 6h Barcellona deciderà la stagione?

Importantissimo weekend in vista per il FIA World Endurance Championship con la prima edizione della 6h di Barcellona. Penultimo round del 2026 prima del gran finale di Monza per la serie globale riservata alle GT ed ai prototipi, una prova potenzialmente decisiva.

Toyota, grazie al terzo sigillo dell’anno ai piedi del Monte Fuji, è in vantaggio nella classifica piloti e costruttori. Ryo Hirawaka/Sebastien Buemi/ Brendon Hartley (n. 8) hanno 89 punti contro i 79 della gemella n. 7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/Nyck De Vries ed i 75 della BMW n. 20 di Robin Frijns/René Rast.

Ancora in corsa con 52 punti ancora da assegnare la BMW n. 15 di Raffaele Marciello/Kevin Magnussen/Dries Vanthoor e la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, rispettivamente a 65 e 59 punti dopo sei appassionanti round.

Il circuito che sorge nei pressi di Barcellona non è mai stato inserito nei piani del FIA WEC, in passato ha ospitato il Prologue in vista del campionato 2019. L’impianto è però tappa fissa dell’European Le Mans Series, la più importante serie continentale riservata alle GT ed ai prototipi.

Ferrari ha storicamente sofferto il Fuji Speedway ed il ritiro della 499P n. 50 non ha aiutato nella lotta per successo tra i costruttori. Il marchio di Maranello ha attualmente 115 punti contro i 146 di BMW ed i 169 di Toyota che ha saputo in Giappone sorprendere tutti i rivali.

Alpine e Cadillac sembrano le principali indiziate per sottrarre dei punti ai principali contendenti in Spagna. Entrambi i brand non hanno ancora vinto quest’anno così come Aston Martin, Peugeot e la debuttante Genesis.

In LMGT3 il margine è più evidente rispetto alla categoria Hypercar. La Chevrolet Corvette n. 33 TF Sport di Jonny Edgar conduce le danze grazie al successo in quel di Le Mans, il britannico ha 86 punti contro i 62 dell’Aston Martin n. 27 Heart of Racing di Zach Robichon, Ian James ed il nostro Mattia Drudi.

La zavorra assegnata in base ai risultati del campionato ed alla classifica generale potrebbero permettere anche ad altre auto di inserirsi nella bagarre prima della finale di Monza. Oltre alla Corvette n. 34 TF Sport, ferma a 58 punti, segnaliamo infatti con 54 punti la Porsche n. 91 Manthey e la Ferrari n. 21 AF Corse.

Alle 12.00 di domenica 18 ottobre la 6h Barcellona, in diretta come sempre su Sky Sport, Discovery + e FIA WEC+ (tutti servizi a pagamento).