WEC, Leonardo Fornaroli presente nel 2027 con McLaren in Hypercar

Leonardo Fornaroli correrà in Hypercar nel FIA World Endurance Championship 2027 con McLaren. L’ex campione di FIA F2 e FIA F3 sarà quindi al volante della nuovissima LMDh britannica a tempo pieno, il nostro connazionale manterrà comunque il proprio ruolo in F1 come pilota di riserva.

L’italiano si aggiunge al danese Mikkel Jensen, al belga Laurens Vanthoor ed al britannico Alex Lynn, recentemente annunciato con il costruttore di Woking dopo aver concluso il proprio rapporto con Cadillac.

Il 21enne ha dichiarato in una nota: “Entrare nel McLaren Hypercar Team rappresenta un passo avanti incredibilmente entusiasmante nella mia carriera. Sono grato che il mio ruolo di pilota di riserva per il team di Formula 1 McLaren Mastercard mi abbia aperto questa straordinaria opportunità. Sono felice di continuare in tale veste anche il prossimo anno, affrontando contemporaneamente questa nuova sfida. Rappresentare McLaren nel FIA World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans è un grande onore: sono pronto a dare il massimo in questa nuova avventura che affronteremo insieme. Desidero ringraziare il McLaren Driver Development Program per il sostegno ricevuto lungo tutto il mio percorso e per avermi dato la possibilità di sviluppare le mie competenze all’interno di un contesto così competitivo e prestigioso”.

Un italiano si aggiunge alla significativa lista di piloti già presenti nella classe regina del FIA WEC. Il 21enne si prepara per sfidare Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi ed Antonio Fuoco nella prossima stagione agonistica che comprenderà in totale nove round.

James Barclay, Team Principal del McLaren Hypercar Team, ha commentato: “Leo è un talento eccezionale. Stiamo costruendo una line-up di piloti di alto livello, che unisce l’esperienza nelle gare endurance a giovani talenti, in vista della nostra stagione d’esordio. Ho avuto modo di lavorare brevemente con Leo in passato e sono rimasto profondamente colpito dal suo approccio e dalle sue prestazioni. Entrambi non vediamo l’ora di affrontare insieme la stagione di debutto di McLaren nel FIA World Endurance Championship”.