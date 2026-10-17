WEC, Fuoco porta la Ferrari n. 50 in vetta nella FP3 di Barcellona

Antonio Fuoco detta il passo a Barcellona a poche ore dalle qualifiche in vista del penultimo atto del FIA World Endurance Championship. Il n. 50 di Ferrari ha fermato il cronometro in 1.31.026 con solo 15 millesimi di margine nei confronti della Genesis n. 19 di Mathieu Jaminet.

La 499P che ha vinto la 24h Le Mans 2024 balza quindi in vetta, Ferrari torna al comando dopo aver firmato il best lap nella FP1 con la vettura n. 83 schierata da AF Corse e guidata da Robert Kubica.

Cadillac ed Aston Martin inseguono con Jack Aitken (n. 38) e Alex Riberas (n. 009). La coppia ha controllato la seconda Cadillac Hertz Team JOTA, l’Alpine n. 35 e la già citata Ferrari n. 83 di AF Corse.

BMW si colloca in nona posizione con la n. 15. Il marchio bavarese si è inserito tra l’Alpine n. 36 e l’Aston Martin n.007 dopo una nuova ora d’azione regolare in cui non sono state presenti le GT che hanno già concluso per oggi l’attività in pista.

Alle 15.40 la lotta per la pole, la prima della storia del FIA WEC in Catalogna. Ricordiamo che domani la sfida del Mondiale Endurance scatterà alle 12.00, live su Discovery +, FIA WEC+ ed anche su Sky Sport.