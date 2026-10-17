WEC, Fleming in pole con McLaren a Barcellona davanti a Pera

Tom Fleming ottiene la seconda pole nel FIA World Endurance Championship 2026 in LMGT3 in occasione della 6h Barcellona. L’inglese, dopo il risultto di Imola, si ripete in Spagna con la propria McLaren 720S GT3 EVO n. 10 dopo l’ottima priima parte di qualifica da parte di Antares Au.

Il pilota del brand di Woking ha preceduto Riccardo Pera e Simon Mann, rispettivamente a +0.122 ed a +0.465 dalla vetta con la Porsche n. 92 Manthey e la Ferrari n. 21 VISTA AF Corse che aveva fatto la differenza nella FP3.

Jonny Edgar, leader della serie, ottiene un prezioso quarto posto. La Corvette n. 33 TF Sport si è imposta sulla Mercedes n. 61 Iron Lynx di Rui Andrade e la BMW n. 32 WRT di Sean Gelael. Niente da fare per Ford Racing, presente in Top10 con Ben Tuck e Gianmarco Levorato.

Il n. 77 ed il n. 88 dello schieramento si sono inseriti in ottava e nona piazza alle spalle della Lexus RC F GT3 n. 87 Akkodis ASP e davanti alla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 34 TF Sport.

Eliminate entrambe le Aston Martin: la n. 23 di Gary Newell e soprattutto la n. 27 di Ian James. Il bronze driver che corre con il nostro Mattia Drudi ed il canadese Zach Robichon, virtualmente secondo in campionato, partirà alle spalle della BMW n. 69 WRT, la McLaren n. 58 Garage 59 e la Mercedes n. 79 Iron Lynx.

Le FP3 delle Hypercar sono previste nei prossimi minuti, la classe regina effettuerà le proprie qualifiche alle 15.40.