WEC, Ferrari torna sul podio: “La terza posizione era il massimo a cui potevamo ambire

Ferrari torna sul podio nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h di Barcellona. La 499P numero 50 di Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco, Miguel Molina ha ottenuto il terzo posto alle spalle delle due Toyota, semplicemente superiori alla concorrenza dal primo all’ultimo giro.

Il marchio di Maranello, dopo la difficile 6h del Fuji, ritrova la Top3 con l’auto che ha festeggiato a settembre il successo nella Lone Star Le Mans. Più complicata invece la prova per la Ferrari n. 51, out dalla prima parte della graduatoria dopo metà evento.

Nielsen ha affermato in una nota: “Abbiamo dimostrato di avere un buon ritmo, la terza posizione era il massimo a cui potevamo ambire. Possiamo essere molto orgogliosi per aver ottenuto questo risultato, ma ora dobbiamo lavorare al massimo in vista dell’ultima gara a Monza”.

Toyota ha siglato matematicamente il titolo costruttori con una prova d’anticipo. BMW e Ferrari escono anche dalla bagarre per il campionato piloti, la lotta sarà infatti riservata alle due TR010 Hybrid.

Non poteva mancare il commento di Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti. “Siamo contenti di esseri tornati sul podio con la 499P numero 50, cogliendo un risultato molto positivo che ha riscattato la difficile trasferta in Giappone. Con la 51 purtroppo abbiamo avuto alcuni inconvenienti e siamo finiti fuori strategia, terminando cosi lontani dalla zona punti. Bene anche la prova dell’equipaggio numero 83 che è stato a lungo protagonista della gara, insieme ai piloti della 50, occupando la terza e la quarta posizione. Ora ci concentriamo sul prossimo round di Monza con l’obiettivo di fare la miglior gara possibile per ottenere un grande risultato davanti ai Tifosi italiani”.