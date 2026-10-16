WEC, Ferrari subito in vetta nella FP1 di Barcellona

Ferrari ottiene il giro veloce nella prima sessione di prove libere della 6h Barcellona, penultima tappa del FIA World Endurance Championship 2026. La 499P numero 83 di Robert Kubica tiene testa all’Aston Martin n. 009 di Alex Riberas ed alle due Rosse ufficiali: la n. 51 di Alessandro Pier Guidi e la n. 50 di Antonio Fuoco.

Il costruttore italiano, leader oggi con l’auto privata in 1.31.891, resta pienamente in corsa per il successo finale tra i piloti ed i costruttori. La lotta per il successo entra nel vivo in Spagna, round inedito del FIA WEC prima del gran finale di novembre a Monza.

Anche la seconda Aston Martin, la n. 007 di Harry Tincknell, si è inserita nella parte alta della graduatoria. Quinto posto assoluto per l’inglese davanti alla Toyota n. 8, la Cadillac n. 38, l’Alpine n. 36, la Cadillac n. 12 e la Genesis n. 19.

Ferrari brilla anche in LMGT3 con Alessio Rovera (n. 21) e Davide Rigon (n. 54). Le due 296 GT3 EVO hanno controllato la Corvette n. 33 TF Sport, la McLaren n. 10 Garage 59 e la Mercedes n. 61 Iron Lynx.

Non ci sono state interruzioni durante la prima delle due sessioni che sono previste oggi in Catalogna. L’attività continuerà domani anche se con un format differente rispetto al solito, la FP3 e le qualifiche delle GT sono infatti previste in mattinata.