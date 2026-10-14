WEC, Ferrari si prepara per la sfida di Barcellona: “Il traffico e le neutralizzazioni possono incidere sulle strategie”

Nuovo round in vista per il FIA World Endurance Championship 2026, il penultimo prima del gran finale di Monza. Il tracciato di Barcellona si prepara per ospitare per la prima volta il Mondiale, una tappa fondamentale per l’assegnazione del titolo piloti e costruttori.

Il marchio di Maranello si contende il primato in entrambe le graduatorie. Da inizio anno ad oggi la 499P ha trionfato al Circuit of The Americas, quinta tappa del campionato vinta dalla numero 50 di Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, ha dichiarato: “Dopo il weekend difficile in Giappone abbiamo analizzato la gara passata nei dettagli, con l’obiettivo di cambiare marcia già a Barcellona. Quella in Spagna è una sfida inedita per cui abbiamo cercato di prepararci al meglio, consapevoli del fatto che dal risultato di questa gara dipendono le possibilità di mantenere aperte le chance per i titoli, sia Costruttori sia Piloti”.

Non poteva mancare il commento di Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars: “La gara di Barcelona sarà una sfida nuova e molto stimolante. Il Montmelò è un circuito completo, che richiede efficienza aerodinamica, stabilità nei tratti veloci e un’ottima gestione delle gomme sul lungo periodo. Come nelle gare precedenti, la concorrenza sarà notevole e il lavoro nelle prove libere risulterà decisivo per costruire una base solida e per prepararci alle diverse condizioni che potremo incontrare durante la 6 Ore. Dovremo essere lucidi e reattivi, perché traffico e tempistiche delle neutralizzazioni potranno incidere sulle strategie”.