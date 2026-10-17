WEC, Ferrari al top a Barcellona nella FP3 delle LMGT3

Simon Mann ottiene il giro veloce nella terza ed ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship a Barcellona per quanto riguarda la classe LMGT3. Le GT sono state le uniche protagoniste della mattinata, in via eccezionale le Hypercar avranno una propria sessione oggi pomeriggio.

La Ferrari 296 GT3 EVO n. 21 VISTA AF Corse ha fimato il best lap in 1.41.696 con oltre 4 decimi di margine nei confronti della Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx di Rui Andrade e la Lexus RC F GT3 n. 87 Akkodis ASP di Clemens Schmid.

McLaren e Ford seguono nell’ordine con la 720S GT3 EVO n. 58 e la Mustang GT3 EVO n. 88. Buona sessione per Aston Martin che con la n. 23 Heart of Racing ha ottenuto la sesta piazza davanti alla Ferrari n. 54 ed alla Porsche 992 GT3-R EVO n. 92 Manthey.

La nebbia ha segnato la prima ora in pista quest’oggi per il FIA WEC. Le LMGT3 torneranno in pista alle 11.50 per le qualifiche, successivamente i piloti impegnati nella 3h di Portimao del GT World Challenge Europe potranno prendere l’aereo e cambiare circuito.