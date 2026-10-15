WEC, Cadillac presenta gli equipaggi 2027. Lynn si sposta in McLaren

Prime conferme a Barcellona in vista del FIA World Endurance Championship 2027. Cadillac Racing ha presentato i propri equipaggi per la prossima stagione agonistica svelando l’uscita di scena di Sébastien Bourdais e di Alex Lynn.

Il primo era già da tempo pronto per abbandonare il marchio americano, mentre il secondo si appresta per vivere una nuova sfida con McLaren. Si tratta della terza conferma ufficiale per il nuovo protipo inglese dopo Mikkel Jensen e Laurens Vanthoor.

Antonio Felix Da Costa, dopo la turbolenta separazione da Alpine, guiderà a tempo pieno con Cadillac insieme a Ricky Taylor, Earl Bamber, Norman Nato e Will Stevens ed il campione IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026 Jack Aitken.

L’ex pilota di F1 e Taylor correranno anche nella serie americana riservata alle GT ed ai prototipi il prossimo anno. Bamber, Nato e Stevens saranno impiegati in North America solamente per la 24h Daytona, la 12h Sebring e la Motul Petit Le Mans.

Sam Hignett, direttore e co-fondatore del Cadillac Hertz Team JOTA, ha dichiarato: “Siamo estremamente entusiasti della nostra formazione di piloti per il 2027. Con António e Ricky accogliamo due piloti di grande talento che conoscono già bene la squadra e ne comprendono appieno la filosofia. Insieme a Jack, Earl, Norman e Will, riteniamo di avere una formazione formidabile per il prossimo anno”.

Domani le prove libere della 6h Barcellona, evento che potrebbe essere caratterizzato dalla pioggia. Ricordiamo che sabato il programma sarà leggermente più frammentato rispetto al solito per permettere ad alcuni piloti di recarsi a Portimao per l’appuntamento del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Cadillac non ha ancora ottenuto un successo nel FIA WEC, l’ultimo sigillo nel Mondiale risale alla 6h di San Paolo dello scorso anno. In America invece è arrivato il secondo titolo IMSA WTSC in GTP, nel 2026 il risultato è stato ottenuto da Whelen Engineering e dal già citato Aitken.