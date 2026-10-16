WEC, Barcellona: Aston Martin guida il gruppo nella FP2

Quattro auto in meno di un decimo al termine della seconda sessione di prove libere della 6h Barcellona, penultimo atto del FIA World Endurance Championship 2026. Aston Martin svetta su Genesis, Ferrari e Cadillac, il marchio britannico ha preso il comando dopo aver ottenuto il secondo posto questa mattina.

Harry Tincknell (n. 007) ha fermato il cronometro in 1.31.712 battendo Mathys Jaubert (n. 17), Robert Kubica (n. 83) e Will Stevens (n. 12), rispettivamente a +0.038, +0.084 e +0.092 dalla vetta.

Toyota completa la Top5 con la TR010 Hybrid n. 7. Il marchio giapponese ha controllato la Cadillac n. 38, la Ferrari n. 50, Toyota n. 8, la BMW n. 15 e l’Aston Martin n. 009. Lontano Alpine e Peugeot che questo weekend accoglie per la prima volta Alex Quinn come pilota ufficiale al posto di Stoffel Vandoorne.

McLaren svetta su Lexus in LMGT3. Finn Gehrsitz, in azione con la 720S GT3 EVO n. 58 di Garage 59, ha preceduto al termine della FP2 di oltre tre decimi la Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis ASP e Mercedes AMG GT3 EVO n. 79 Iron Lynx.

Domani la giornata sarà molto particolare con la FP3 e le qualifiche delle LMGT3 in mattinata ed il resto dell’attività riservato esclusivamente alle Hypercar. La scelta è stata effettuata per permettere ai piloti di effettuare le sessioni in Catalogna e successivamente recarsi in Portogallo per il GT World Challenge Europe Powered by AWS.