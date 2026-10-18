WEC, 6h Barcellona: Toyota mette paura ai rivali a metà gara

Toyota detta il passo dopo le prime tre ore della 6h Barcellona, penultimo attuntamento del FIA World Endurance Championship. Brendon Hartley (n. 8) e Mike Conway (n. 7) sono in pieno controllo della situazione, le due TR010 Hybrid stanno facendo la differenza dopo una partenza semplicemente perfetta.

Le auto giapponesi si sono ritrovate in vetta alla graduatoria nel secondo stint. Dopo la partenza, segnata dalla pista bagnata, Toyota ha preso il largo davanti alla Ferrari n. 50 di Miguel Molina. Lo spagnolo ha provato a restare agganciato ai rivali prima di cedere il volante a Nicklas Nielsen.

Il passaggio dalle rain alle slick non ha modificato il valore in campo, le Toyota hanno un vantaggio di trenta secondi nei confronti della 499P n. 50. Alle spalle del prototipo di Maranello la Cadillac n. 12 di Will Stevens, protagonista nelle concitate fasi iniziali di un contatto con l’Alpine n. 35 di Ferdinand Habsburg.

La V-Series.R n. 12 ha ceduto dopo la terza sosta la posizione alla Ferrari n. 83 AF Corse. Yifei Ye ha si è ritrovato in vantaggio nei confronti della Cadillac dopo aver superato in pista l’Alpine n. 36 che attualmente è nelle mani di Victor Martins.

WRT BMW n. 15, Cadillac n. 38 e la Ferrari n. 51 sono presenti nell’ordine ai margini della Top10. Antonio Giovinazzi ha rimpiazzato James Calado che dopo la seconda sosta si trovava secondo, il prototipo italiano è in pista con una strategia leggermente differente.

Il britannico ha perso tempo nei confronti dei diretti rivali dopo un breve Full Couse Yellow, la 499P n. 51 in fase di restart ha dovuto lasciar sfilare la Cadillac n. 12 e l’Alpine n. 36 prima di subire l’attacco anche da parte della Ferrari n. 83 AF Corse.

In LMGT3, Riccardo Pera detta il passo con la Porsche n. 92 Manthey. Il pilota toscano, in pista dopo l’eccellente prima parte di Yasser Shahin, sta amministrando il vantaggio nei confronti della Corvette n. 34 TF Sport, della Ford n. 77 Proton Competition e della BMW n. 69 WRT.

Prova a recuperare invece l’Aston n. 27 Heart of Racing, direttamente in lotta per il titolo contro la Corvette n. 33 TF Sport. Jonny Edgar, al volante dell’auto statunitense, ha ricevuto dieci secondi di penalità negli ultimi minuti dopo un contatto con la Mercedes n. 61 Iron Lynx, il leader del Mondiale è attualmente in sesta piazza.