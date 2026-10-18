WEC, 6h Barcellona: Toyota domina e vince il titolo costruttori

Toyota vince con una splendida doppietta la 6h Barcellona 2026 e conquista matematicamente il titolo costruttori con una gara d’anticipo. Sébastien Buemi/Brendon Hartley/ Ryō Hirakawa e Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries trionfano in Spagna dopo una prova semplicemente perfetta davanti alla Ferrari 499P n. 50 di Antonio Fuoco/ Miguel Molina / Nicklas Nielsen.

Una Virtual SC a due ore dalla fine per l’uscita dell’Aston Martin GT n. 27 Heart of Racing in curva 7 ha riaperto le speranze di Ferrari di potersi avvicinare alle Toyota. La ripresa delle ostilità ha però visto le TR010 Hybrid tornare a dettare il passo con un ampio margine nei confronti di Antonio Fuoco.

La 499P numero 50 ha perso terreno nei confronti di Ryo Hirakwa (n. 8) e di Kamui Kobayashi (n. 7). I due giapponesi hanno amministrato la situazione senza particolari problemi, consapevoli dell’assenza di inseguitori.

Aperta invece la bagarre per il quinto posto. Earl Bamber (Cadillac n. 37) ha cercato di scavalcare Dries Vanthoor (BMW n. 15), le due auto hanno subito perso terreno al restart nei confronti della Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica.

Il finale, senza nessuna neutralizzazione, non è cambiato la situazione generale, almeno per le prime tre posizioni. La Toyota n. 8 ha preceduto al traguardo la n. 7, il marchio asiatico ha ottenuto matematicamente il titolo 2026 tra i costruttori.

Le due TR010 Hybrid si sfideranno a Monza per la classifica piloti, la n. 8 ha festeggiato in Spagna il terzo sigillo dell’anno dopo i risultati di Imola e Fuji. La Ferrari n. 50 è riuscita a chiudere il podio grazie alla solida prestazione di Fuoco/Nielsen/Molina.

Cadillac n. 38, Ferrari n. 83 AF Corse e Cadillac n. 12 si sono inserite nell’ordine dalla quarta alla sesta piazza davanti alla BMW n. 15, l’Alpine n. 36, l’Aston n. 009 e l’Alpine n. 35. Attardati tutti gli altri a partire dalle Peugeot che non sono mai state della partita.

Porsche trionfa in LMGT3 e tiene aperta la bagarre per il Mondiale. Yasser Shahin/Riccardo Pera/Ricard Lietz si impongono di forza in Spagna, la 992 GT3-R EVO n. 92 ha preceduto all’arrivo la McLaren n. 10 Garage 59 di Anthony McIntosh/Parker Thompson e la BMW n. 69 WRT di Antares Au /Tom Fleming/Marvin Kirchhöfer.

Rimandata la festa di Jonny Edgar. La Corvette n. 33, condotta dal britannico in compagnia di Nicky Catsburg e di Ben Keating, ha concluso in 7ma piazza non riuscendo a chiudere matematicamente la lotta per il titolo 2026 LMGT3.