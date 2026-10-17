WEC, 6h Barcellona: prima storica pole per Genesis con Jaubert

Mathys Jaubert segna la storia storia a Barcellona firmando la prima pole in assoluto per Genesis. Il marchio coreano, al debutto assoluto nella serie globale, festeggia nelle qualifiche con Mathys Jaubert, il francese ha chiuso davanti alla Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa.

La GMR-001 mette tutti in riga e sigla anche il terzo posto con Mathieu Jaminet (n. 19). Il transalpino fermo a tre decimi dal compagno di squadra ha controllato l’Alpine n. 35 di Charles Milesi e la Cadillac n. 12 di Will Stevens.

Ferrari partirà dalla sesta casella della griglia con la 499P numero 83 AF Corse. Robert Kubica ha controllato Victor Martins (Alpine n. 36) ed Antonio Fuoco (Ferrari n. 50), Nyck De Vries (Toyota n. 7) e Jack Aitken (Cadillac n. 38).

Out invece la Ferrari n. 51 del campione del mondo in carica Antonio Giovinazzi. L’ex pilota di F1, ostacolato in Q1 dalla Peugeot di Paul Di Resta (n. 93), ha registrato il 13mo tempo alle spalle delle due Aston Martin di Alex Riberas ed Harry Tincknell.

In ottica campionato sono chiamate a recuperare anche le BMW. Sheldon van der Linde ha stampato il 14mo crono davanti alla Peugeot n. 94 di Theo Pourchaire e la gemella n. 15 di Dries Vanthoor.

Domani la prima edizione della 6h Barcellona, indetta alle 12.00. Ricordiamo che in GT, nella sessione disputata questa mattina, il miglior tempo è stato stabilito dalla McLaren 720S GT3 EVO n. 10 Garage 59 di Tom Fleming.