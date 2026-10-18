Volley, Trento affossa Modena nel 1° turno della SuperLega. Vincono Perugia e Piacenza, cade Milano

La nuova stagione della SuperLega di volley maschile è finalmente iniziata e si è accesa in questa domenica con il debutto delle grandi favorite e la disputa del grosso della prima giornata di regular season. Dopo l’anticipo del sabato, che ha visto la netta vittoria esterna per 3-0 della Lube Civitanova sul campo di Verona, il palcoscenico è diventato interamente dei cinque match pomeridiani e serali, capaci di regalare fin da subito grandissimi spunti tecnici.

Il pomeriggio domenicale ha visto i riflettori puntati sul Palasport di San Rocco Castagnaretta, dove l’Acqua Sant’Anna Cuneo ha fatto il suo ritorno nella massima serie ospitando i campioni in carica della Sir Susa Scai Perugia. Cuneo si è presentata all’appuntamento sospinta dall’entusiasmo travolgente del proprio pubblico, desideroso di confrontarsi subito con i migliori. Dall’altra parte della rete, la corazzata umbra guidata da Angelo Lorenzetti è arrivata con i favori del pronostico e l’obiettivo di mettere subito in chiaro le gerarchie del torneo. Una sfida vibrante che si è decisa al tie-break sullo score di 18-25; 25-7; 25-15; 21-25; 25-23 in favore di Perugia.

La sfida di cartello delle ore 19:00 ha infiammato il PalaPanini con uno dei grandi classici della pallavolo italiana: Valsa Group Modena contro Itas Trentino. Modena ha cercato la spinta dei propri tifosi per provare a sovvertire un pronostico che pendeva leggermente a favore degli ospiti, affidandosi a una diagonale aggressiva e a ritmi molto alti in attacco. Trento, dal canto suo, si è presentata sul rettangolo di gioco forte dei propri automatismi consolidati e di una correlazione muro-difesa ben registrata durante il precampionato. L’hanno spuntata gli ospiti con lo score di 25-21; 25-23; 25-17.

Alla Kioene Arena, i padroni di casa di Padova hanno provato a imbrigliare le bocche di fuoco di una ambiziosa Piacenza. Si è imposta la Gas Sales Bluenergy col punteggio di 25-19; 25-21; 25-16.

Tinet Prata di Pordenone – Vero Volley Monza: Al PalaCrisafulli è andato in scena lo storico debutto assoluto in SuperLega per Prata di Pordenone. I friulani hanno giocato con il braccio totalmente sciolto e senza alcuna pressione, provando a mettere in seria difficoltà una finalista della passata stagione come Monza. Missione compiuta: 3-1, con i parziali di 25-22; 19-25; 25-21; 25-23.

In conclusione, pesante vittoria della Cisterna Volley contro l’Allianz Milano: un ko pesante per la compagine meneghina. Dopo un primo parziale molto lottato, vinto da Cisterna 29-27, Milano è scesa decisamente di intensità e la formazione pontina ha fatto suoi i restanti due parziali per 25-14; 25-15.