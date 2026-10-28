Volley, Perugia regola Padova e cala il tris in Superlega: Giannelli scalda Reggers e Semeniuk

Perugia ha sconfitto Padova con un secco 3-0 (25-21; 29-27; 25-19) nell’anticipo dell’undicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Blocks Devils hanno dettato legge di fronte al proprio pubblico in un incontro giocato con un mese e mezzo di anticipo rispetto alla programmazione originaria, perché a dicembre gli umbri saranno impegnati nel Mondiale per Club, dove saranno chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno operato lo strappo risolutore nel finale del primo set, dopo essere stati in vantaggio per 20-18. Nella seconda frazione, avanti per 15-10 e per 24-20, hanno subito la rimonta da parte degli ospiti e hanno dovuto addirittura annullare un set point sul 24-25, salvo poi riuscire a riemergere ai vantaggi. Terzo set più agevole per i rossoneri, che sulla lunga distanza hanno fatto valere la propria superiorità a hanno infilato la terza vittoria consecutiva, portandosi in testa alla classifica con 8 punti e infliggendo il terzo ko alla compagina veneta.

Il regista Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Ferre Reggers (16 punti, 2 muri) e lo schiacciatore Kamil Semeniuk (12 punti, 3 ace), affiancato di banda da Mathis Henno (9). Al centro hanno giocato Giovanni Sanguinetti (7 punti, 5 muri) e Agustin Loser (9). A Padova non sono bastati Leonardo De Oliveira (17 punti) e Mattia Orioli (12).