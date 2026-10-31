Volley, Perugia espugna Monza e firma il poker in Superlega: Gianneli lancia Reggers e Semeniuk

Perugia ha sconfitto Monza con un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-22) nell’anticipo della quarta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils hanno rispettato il pronostico della vigilia in trasferta, infilando la quarta vittoria consecutiva nel torneo e confermandosi al comando della classifica generale con 11 punti all’attivo, mentre i brianzoli sono incappati nel terzo ko di fila e restano in fondo alla graduatoria.

I Campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei primi due set, mentre nel terzo parziale sono stati costretti a inseguire di un break fino al 10-10, riuscendo poi a riprendere in mano il pallino del gioco e a chiudere i conti in proprio favore con assoluta tranquillità in poco più di un’ora di gioco.

Il palleggiatore Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Ferre Reggers (14 punti) e lo schiacciatore Kamil Semeniuk (13 punti, 2 muri, 2 ace), affiancato di banda da Oleh Plotnytskyi (9). Al centro hanno giocato Agustin Loser (8 punti, 2 muri) e Sebastian Solé (7 punti, 3 stampatone). Tra le fila di Monza si sono distinti gli attaccanti Zhasmin Velichkov e Diego Frascio (11 punti a testa), 7 marcature per il subentrato martello Hryhorii Khotsevitch (ha preso il posto di Pierre Perin a metà incontro).