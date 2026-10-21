VOLLEY NIGHT: Bryan Argilagos vuole far ballare Cuneo

🏐 Bryan Argilagos, il nuovo talento della pallavolo italiana! Da Perugia a Cuneo, il giovane palleggiatore si racconta a Volley Night tra ambizioni, radici cubane e sogni in Superlega.

🔥 Uno dei prospetti più interessanti della pallavolo italiana e internazionale è il protagonista della nuova puntata di Volley Night! Ospite di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio è Bryan Argilagos, palleggiatore classe 2007 del Cuneo Volley.

Dopo una stagione a Perugia, maturata alle spalle di un campione come Simone Giannelli, Argilagos ha scelto Cuneo per affrontare una nuova sfida: la sua prima esperienza da titolare in Superlega, il massimo campionato italiano di pallavolo maschile.

💥 L’esordio contro la sua ex squadra, proprio Perugia, ha già regalato spettacolo: il giovane regista ha messo in mostra talento, personalità e qualità tecniche, facendo sognare i tifosi piemontesi.

🎙️ Nel corso dell’intervista, Bryan Argilagos racconta il suo percorso, il legame con Cuba, gli obiettivi per il futuro e le emozioni di una nuova avventura con Cuneo. Quali sono le sue ambizioni? E fin dove può arrivare uno dei giovani più promettenti del volley?

👇 Guarda la puntata e dicci nei commenti: Bryan Argilagos sarà una delle rivelazioni di questa stagione di Superlega?

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